ASSE : victoire à Angers (1-0), réception de Monaco, capitanat... Mahdi Camara en dit plus

But : Mahdi, que vous inspire la situation ?

Mahdi CAMARA : On est conscient du classement. On sait où on est. Maintenant, c'est le sprint final. La saison va se jouer là. On sait ce qu'il nous reste à faire. On a besoin de points. On va essayer d’en prendre le plus possible. On veut se maintenir le plus vite possible.

N'êtes-vous pas sous pression ?

Non. Il ne faut surtout pas qu'on se crispe. Dans ce genre de situation, il faut garder confiance et rester solidaires. On s'en sortira si on pousse tous dans la même direction. C'est le cas. C'est ce qu'on fait au quotidien.

Le club a aussi des soucis financiers. Allez-vous accepter de baisser votre salaire par solidarité ?

Oui. C'est mon club formateur. Je ferai un geste.

A titre personnel, vous êtes le joueur le plus utilisé...

C'est vrai. J’ai la confiance du coach et je suis très heureux de pouvoir jouer autant. Quand on enchaîne les matchs, c’est plus facile de progresser.

Vous êtes content de votre saison ?

Je suis satisfait de mon niveau, oui, de ma saison, mais ce qui m’importe surtout c’est le collectif. C'est le plus important.



Vous portiez le brassard à Angers. Qu'est-ce que cela fait ?

Etre capitaine des Verts, ce n'est que du bonheur. Le coach m’a déjà beaucoup fait progresser et connaît mes axes de progression. Je suis très heureux de pouvoir jouer autant. Ça prouve que le coach et le staff ont confiance en moi. C’est super. Quand on enchaîne les matchs, c’est plus facile de progresser. J’ai passé un petit cap.

Content d'avoir revu votre grand copain Loïs Diony à Angers ?

Loïs ? Je garde un gros contact avec lui. On ne se parle pas tous les jours mais on parle bien toutes les semaines. Je suis content que ça se passe bien pour lui à Angers. Je veux le remercier pour tout ce ce qu’il m’a apporté. Il a énormément compté pour moi, pour mon intégration dans le groupe. Il a toujours été là pour moi sur et en dehors du terrain.