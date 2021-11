ASSE : Wesley Fofana annonce une grande nouvelle

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Wesley Fofana a publié hier soir une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle on le voit sur un terrain d'entraînement, en train de faire des exercices balle au pied. C'est une preuve supplémentaire que le joueur formé à l'ASSE est en avance sur ses temps de passage, lui que son manager, Brendan Rodgers, ne voyait pas rejouer chez les pros en 2021.

Victime d'un terrible tacle de Fer Nino lors d'un match amical entre Leicester et Villarreal (3-2) le 4 août, Fofana souffrait d'une fracture du péroné gauche. Il avait promis de revenir au plus vite et il tient sa promesse.

Le 14 octobre, il avait déjà publié une vidéo dans laquelle on le voyait courir en salle sans aucune gêne apparente Au rythme où il va, il pourrait être de retour sur les terrains vers la fin décembre, au moment où le calendrier s'accélère en Angleterre.