ASSE : Youssouf envoie un message fort à ses coéquipiers

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

L'AS Saint-Étienne, qui n'a toujours pas remporté le moindre match cette saison, se déplace ce dimanche sur la pelouse du RC Strasbourg, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, Zaydou Youssouf a envoyé un message fort à ses coéquipiers.

"On est dernier du championnat. Évidemment que l'on va à Strasbourg pour prendre les trois points. Après selon ce qu'il se passe dans le match, si on voit que l'on ne peut pas gagner, il faudra au moins ramener un point. Il faut qu'on arrête d'être dans la réaction. Si on doit attendre à chaque fois qu'on encaisse un but pour jouer, cela va être compliqué de gagner un match", a déclaré le milieu de terrain des Verts en conférence de presse.

👊 Poursuivre sur la dynamique du Derby !



Les mots de @Zaydou_Youssouf en conf' de presse avant #RCSAASSE (dimanche, 15h) 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 15, 2021