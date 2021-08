ASSE : Yvan Neyou, vraiment indispensable ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Dans son rôle de sentinelle du milieu à trois aligné par Claude Puel à Bollaert, Yvan Neyou a été égal à lui-même en terre nordiste. Pour son retour, le Camerounais était accompagné du capitaine Mahdi Camara et de Zaydou Youssouf. Premier constat, l’apport indéniable du numéro 19 dans l’équilibre collectif et dans les transitions offensives. Yvan Neyou a été comme souvent, très juste techniquement et très propre dans ses relances qui ont permis aux Verts d’être très dangereux dans les vingt premières minutes. Point d’ombre dans la performance de l’international camerounais : la gestion des temps faibles : il a eu du mal à tenir les assauts lensois notamment en fin de première mi-temps. Comme tous ses coéquipiers, il a beaucoup subi dans les temps forts des Sang et Or, et l’addition aurait pu être plus salée sans un très bon Etienne Green sur la fin.

Sa sortie prématurée à Lens a désorganisé l'équipe

A la suite d’un mauvais contact dans un duel, Yvan Neyou est sorti touché à la 76ème minute de jeu. Il a été remplacé par Bryan Nokoué trois minutes plus tard, qui a effectué sa première en Ligue 1. C’est d’ailleurs pendant cette période en infériorité numérique que les Stéphanois ont concédé l’égalisation à 2-2. Et, hasard ou coincidence, l'ASSE a énormément souffert dans le dernier quart d'heure en l'absence de sa sentinelle... Claude Puel s’est d’ailleurs exprimé sur la sortie d’Yvan Neyou après le match, non sans rappeler son apport. « Il pense que c'est une grosse crampe. J'espère que ce ne sera rien parce qu'Yvan est tellement important dans la ressortie de nos ballons, dans la fluidité... ».

Seulement deux victoires sans lui la saison passée

Un discours déjà entendu à maintes reprises, Puel aimant à mettre en avant les qualités de sa trouvaille de l'été dernier. Et à bien y réfléchir, avec les dernières minutes interminables pour les Verts sans leur numéro 19 à Bollaert, qui ont fait suite à un premier match contre Lorient (1-1) où le jeu de l'ASSE avait été brouillon, les deux premiers matches de la saison n'auront fait que confirmer l'importance de Neyou dans le jeu de l'équipe. On notera d'ailleurs que la saison passée, en son absence, les Verts n'ont gagné que 2 matches, pour 1 nul et 4 défaites... Qui aurait imaginé une telle influence à l'annonce de son arrivée, il y a un an, quand Puel était allé le chercher dans la réserve de Braga par l'intermédiaire de son gendre et agent Tom Calvet ?

(Avec Romain BRUYAS)