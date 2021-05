ASSE : Yvan Neyou refuse de relever un pari trop risqué

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Jean-Michel Larqué était de retour à l'ASSE jeudi avec RMC le temps d'interviewer, à L'Etrat, Roland Romeyer, Claude Puel et plusieurs joueurs stéphanois. Parmi ceux-ci : Yvan Neyou, à qui Larqué rappellerait Salif Keita.

« Je n'ai jamais été un grand buteur »

Invité par ce même Larqué à faire un peu plus trembler les filets lui aussi, Neyou, qui n'a inscrit qu'1 but lors de sa première saison à l'ASSE, a eu cette réponse, pleine d'humour et d'humilité. « Houla, marquer plus, ça va être compliqué pour moi ! Je n'ai jamais été un grand buteur. Je sais que c'est un axe de travailler pour moi, un domaine où j'ai encore beaucoup à progresser, mais devant le but je n'ai jamais été très adroit. »