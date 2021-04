ASSE : Yvann Maçon de retour avant la fin de saison... Puel fixe une échéance précise

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Six mois après son opération des croisés, Yvann Maçon poursuit sa rééducation. Le joueur de 22 ans s'est entraîné ces derniers jours au Centre Médical de Clairefontaine aux côtés de Nicolas Bruneel, son ancien coéquipier à Dunkerque. A L'Etrat, il ne participe pas encore aux entraînements collectifs avec les Verts. Mais ça ne saurait tarder... « Il évolue bien, explique Claude Puel. Il a retouché le ballon et fait de bonnes courses. C'est encourageant ».

Puel : « Je ne dis pas non mais ce serait déjà très bien de le revoir dès l'entame de la saison prochaine »

Assez pour espérer un retour sur les terrains avant la fin de saison ? Peut-être pas selon le Castrais... « ça paraît difficile même si on ne sait jamais. Il y a tout un processus à respecter. Il faut y aller petit à petit. Je ne dis pas non mais ce serait déjà très bien de le revoir dès l'entame de la saison prochaine, qu'il fasse toute la préparation. Il est en avance. On avait une vision plus lointaine pour son retour mais ça évolue très très bien. »