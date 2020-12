ASSE : Yvann Maçon prêt à contredire Claude Puel pour son retour ?

Ce samedi en conférence de presse, Claude Puel a fait le point sur la situation d'Yvann Maçon, victime d'une rupture des ligaments croisés avec l'équipe de France Espoirs en octobre dernier. « Yvann Macon est revenu ici. Sa rééducation se déroule bien. Il est dans les temps avec un bon moral mais il ne jouera pas cette saison », a expliqué le Castrais, pas franchement enclin à précipiter le retour de son jeune latéral.

« Ça m'a fait du bien de revenir ici et de retrouver les copains »

Sur ASSE TV, l'ancien Dunkerquois semblait quant à lui plus prompt à accélérer son come-back : « J'ai eu de la chance, ça aurait pu être plus grave. Ça me permet de relativiser et de garder la bonne humeur. Ça m'a fait du bien de revenir ici et de retrouver les copains, ça me donne encore plus la joie de vivre, la bonne humeur ».

Au repos sur les deux prochaines semaines, Yvann Maçon devrait entamer son travail de rééducation à compter du mois de janvier. Dans le meilleur des cas, une rupture des ligaments croisés se remet en six mois. On peut donc espérer le revoir à l'entraînement à compter de mars...