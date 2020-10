ASSE : Yvann Maçon rassure après son opération et pousse les Verts à briller face à Nice

C'est un gros coup dur qu'a subi Yvann Maçon en sélection. Révélation de l'ASSE en ce début de saison, le latéral a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou qui met déjà un terme à sa saison. Ce vendredi, la bonne nouvelle reste néanmoins la réussite de son opération qui va donc laisser place à une longue phase de convalescence.

Sur les médias de l'ASSE, le défenseur en a donc profité pour laisser un message global. A ses coéquipiers tout d'abord qui lui ont transmis une vidéo de soutien. « Salut les gars, c'est pour vous dire que mon opération a été réussie. Je veux remercier tout le corps médical, tout le staff et tous les coachs de Saint-Etienne qui m'ont accueilli vraiment très bien. Je veux remercier mes coéquipiers pour cette vidéo qui m'a fait rigoler, m'a ému et m'a fait chaud au cœur. J'ai relevé la tête, ça m'a redonné le sourire. Je vous remercie encore ».

Maçon booste ses partenaires avant Nice

Le défenseur stéphanois en a profité, par la suite, pour booster ses partenaires avant le match du week-end contre Nice, avant un dernier mot pour les supporters. « Je vais vous regarder dimanche contre Nice. J'espère que vous allez montrer à tout le monde qu'on est une équipe forte et soudée, que mon absence ne va faire que vous renforcer, vous donner encore plus la gnaque et l'envie de gagner. Je remercie aussi tous les supporters qui m'ont envoyé des messages, tout le peuple vert qui est derrière moi. Et je ne vous remercierai jamais assez pour m'aider dans ce moment difficile. Je sais que vous êtes là et que je peux compter sur vous », a déclaré Maçon.