Bourg-Péronnas - ASSE : Charbonnier fait une annonce après son doublé

Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Muet depuis le début de la saison, l'attaquant de l'AS Saint-Étienne, Gaëtan Charbonnier, a enfin trouvé le chemin des filets cette saison. C'était ce samedi lors de la large victoire des Verts contre Bourg-en-Bresse Péronnas (3-0) en Coupe de France où l'ancien Auxerrois a inscrit un doublé.

"Ça va me libérer de marquer"

Quelques secondes après le coup de sifflet final, le numéro 10 stéphanois s'est arrêté au micro de France 3 où il n'a pas caché son soulagement d'avoir enfin marqué, annonçant que ça allait le libérer. "Ça fait du bien de marquer. Le plus important, c'était de se qualifier, c'est chose faite. Sur un plan personnel, je suis évidemment content. J'ai vite repris après ma blessure, il me fallait du temps, ça va me libérer de marquer. Bourg-en-Bresse est une belle équipe qui joue bien, qui a des principes de jeu, c'est cohérent. On savait qu'on aurait une équipe joueuse en face. Il fallait que l'on soit sérieux et appliqués, c'est ce que l'on a fait."

⚽️ Bourg-Péronnas - ASSE : une qualification sans trembler, Charbonnier signe un doublé... les notes des Verts #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/l6Fx8oKTIY — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 18, 2023

