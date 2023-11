Bourg-Péronnas - ASSE : les Verts commencent parfaitement leur aventure en Coupe de France

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Privée de pas moins de 11 joueurs en raison de la trêve internationale et des blessures, l'AS Saint-Étienne faisait ce samedi contre Bourg-en-Bresse Péronnas, pensionnaire de National 2, son entrée en lice en Coupe de France. Appliqués, les Verts se sont largement imposés (3-0) grâce à un but de Maxence Rivera (45e) et un doublé de Gaëtan Charbonnier (55e, 72e) et se qualifient donc pour la huitième tour de la Coupe de France.

90e +4 : Des Verts sérieux, une qualif’ donc méritée ! Rendez-vous au prochain tour de la @coupedefrance ! 🏆🇫🇷



🔵 0-3 💚 #FBBP01ASSE pic.twitter.com/3beECARQ0K — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 18, 2023

