Brest – ASSE : Franck Honorat a hâte d'en découdre avec les Verts

Transféré à Brest l'été dernier, Franck Honorat ne garde que de bons souvenirs de son unique saison à l'ASSE, qu'il va retrouver samedi soir. « J’ai aimé évoluer avec des joueurs qui ont eu des carrières. J’ai appris beaucoup de choses à Saint-Étienne, je ne garde que des bons souvenirs. Ça a été un plaisir de jouer avec de grands joueurs, dans un grand club », confie-t-il dans Le Progrès ce jeudi.

« J'attends ce match avec impatience »

Avant d'ajouter : « Ce match aura quelque chose en plus puisque je connais quasiment tous les joueurs en face qui vont débuter. L’ASSE est sur une série de six défaites de rang. Les Verts sont revanchards et ont envie de gagner à nouveau. J’attends ce match avec impatience mais en ayant vu la rencontre face à l’OL, je sais que ça sera très compliqué ». Un Honorat qui ne s'inquiète pas pour la saison de son ancienne équipe, actuelle 15e de L1 et qui reste sur 6 défaites... « Je souhaite que Brest et Saint-Étienne soient beaucoup plus haut d’ici quelques matches. Quand on voit ce qu’on a été capables de faire face à Lille et le début de saison monstrueux des Verts… Il y a beaucoup de jeunes, il faut que Claude Puel arrive à faire prendre la mayonnaise. Après, ça va rouler. »