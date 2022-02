Clermont - ASSE : Khazri ne veut pas s'enflammer après la victoire

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Menée au score jusqu'à la 71e minute, l'AS Saint-Etienne a inversé la tendance en fin de match pour s'imposer ce dimanche sur la pelouse de Clermont (2-1). Les Verts signent une troisième victoire consécutive en Ligue 1 et remontent à la 18e place du classement.

"Il ne faut surtout pas s'enflammer"

Au micro d'Amazon Prime Vidéo, Wahbi Khazri s'est exprimé au coup de sifflet, soulignant l'état d'esprit de son équipe. Mais l'attaquant tunisien ne veut pas s'enflammer pour la suite de la saison.

"On a montré plus d'intentions que Clermont. Ils ont eu le vent pour en première mi-temps, ils ont beaucoup balancé et on a été en danger sur des ballons "anodins". En deuxième mi-temps, on est revenu avec de bonnes intentions, on savait qu'on pouvait faire mieux et revenir, on l'a déjà montré cette saison et on montre qu'on ne va rien lâcher. On est content. On a souvent pas été récompensés, on a fait des matchs assez corrects ne tournant pas en notre faveur. Encore une fois on est menés et on réussit à inverser la situation. On montre que ce groupe là a du cœur. Il ne faut surtout pas s'enflammer, c'est encore long, savourons et dès lundi il faut se remettre au travail car on a un match contre Strasbourg qui arrive devant notre public. On est ensemble, on ne va rien lâcher."