Clermont - ASSE : les notes des Verts, encore renversants !

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

BERNARDONI (5,5)

Applaudi par les supporters clermontois, il n'a rien pu faire sur la tête d'Hountondji. Mais il s'est interposé à deux reprises devant Bayo (6e, 21e) et s'est montré rassurant quand Clermont a poussé sur la fin.



SACKO (6)

Le défenseur malien a confirmé les belles impressions de sa première apparition face à Montpellier. Intelligent dans son placement, vif, propre dans ses relances, il ressemble vraiment à une belle trouvaille.

MANGALA (3)

Le jour de ses 31 ans, l'ancien international n'aura pas été à la noce. Battu dans les airs par Hountondji sur le but clermontois, il a été mis en grande difficulté par Bayo en première mi-temps. S'il s'est ressaisi au retour des vestiaires, ses deux premiers matches ont été laborieux, même si l'ASSE les a remportés.

NADE (6)

Le robuste gaucher a encore signé une prestation solide. Il les enchaîne. De plus en plus dur à éliminer... et à déloger.



THIOUB (5), puis AOUCHICHE

Passeur décisif sur l'égalisation de Camara, Thioub avait délivré un bon centre pour la tête de Khazri sur la meilleure action stéphanoise de la première mi-temps (11e). Mais à un poste de piston où il manque de repères, il est tout de même souvent apparu assez emprunté. Remplacé par AOUCHICHE, qui a buté d'entrée sur Djoco (75e).



GOURNA (5), puis HAMOUMA (6)

Gourna a livré une première mi-temps assez neutre avant de céder sa place à la pause à HAMOUMA. Comme contre Montpellier, le n°21 a fait beaucoup de bien. Il a apporté sa technique, sa percussion, et a déposé son corner sur la tête de Kolo sur le but de la victoire. Le Monsieur Plus des Verts en ce moment, c'est lui !



BOUDEBOUZ (5), puis MACON

Boudebouz a évolué devant la défense aux côtés de Gourna. Il a tenu le ballon et cherché à orienter le jeu, avec sa facilité technique mais sans grande inspiration. Remplacé par MACON.

CAMARA (6)

Suspendu contre Montpellier, l'ancien capitaine des Verts était frais. Dupraz lui a confié une mission spéciale, à savoir museler Gastien, le « regista » auvergnat. Son pressing a empêché Clermont de mettre son jeu en place, et ses efforts ont été récompensés par son but. Après une première partie de saison poussive, il semble retrouver son niveau, et la confiance. A l'image de l'équipe.

KOLO (6)

Reconduit au poste de piston gauche, il n'a pas été souvent mis en danger, ni par Da Cunha, ni par Allevinah. Surtout, c'est lui qui a offert à l'ASSE une victoire précieuse avec sa tête rageuse.



KHAZRI (5), puis YOUSSOUF

Remuant, Khazri s'est illustré par un coup de tête à côté (11e) et un bon décalage pour Aouchiche (75e). Il s'est dépensé sans compter mais on l'a connu bien meilleur... Remplacé par YOUSSOUF.

NORDIN (5), puis BOUANGA

En pointe, Nordin a multiplié les appels en première mi-temps. Il a initié plusieurs contres et tiré au dessus (32e). Remplacé par BOUANGA, qui n'a rien fait de bon, souvent frustré par le vent...

🎥 Revivez les buts de Camara et "Kolo" en vidéo #ASSE https://t.co/ytrfRZziwf — Envertetcontretous (@Site_Evect) February 13, 2022