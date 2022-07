Dijon - ASSE : Giraudon pointe du doigt les attaquants et les possibles partants

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pour son premier match de la saison 2022-2023 de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne s'est incliné ce samedi sur la pelouse de Dijon (2-1). S'ils se sont montrés fébriles défensivement, les hommes de Laurent Batlles ont également manqué de réalisme devant le but.

"On a eu des situations mais on ne les a pas concrétisées"

Une défaillance pointée du doigt par Jimmy Giraudon à la mi-temps de cette rencontre. "Ce système demande beaucoup d'efforts, et on ne fait pas assez d'efforts. On ne court pas assez, on ne met pas assez de mouvements, c'est pour ça que l'on se prend des vagues. Si on ne défend pas tous ensemble, on va être en difficulté. Si on met un peu plus d'envie, ça ira mieux. On a eu des situations mais on ne les a pas concrétisées. Ils ont deux occasions franches, ils les mettent, c'est comme ça", a regretté le néo-Stéphanois au micro de beIN Sports. En zone mixte, il s'est ensuite exprimé sur les possibles partants. "Des joueurs sont soi-disant sur le départ, je ne vais pas les accabler mais il faut vite que tout le monde se mette dans le bain."

Pour résumer Alors que l'AS Saint-Etienne a été battu ce samedi par Dijon (2-1), à l'occasion de la première journée de Ligue 2, Jimmy Giraudon n'a pas épargné ses coéquipiers en attaque et les possibles partants.

