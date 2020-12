Dijon FCO - ASSE (0-0) : Puel donne des nouvelles d'Abi, et envoie un petit tacle à Bouanga !

Lors des deux dernières journées, l'ASSE est parvenu à stopper l'hémorragie (deux nuls) mais n'a pas retrouvé le chemin de la victoire. Dimanche, face à Dijon, la lanterne rouge, les Verts n'ont pas réussi à faire sauter le verrou (0-0). Encore une fois, les hommes de Claude Puel ont été maladroits devant le but. Une situation qui commence à peser sur le coach du club du Forez.

Un élément offensif a cristallisé la frustration de Puel après le déplacement en Bourgogne : "Denis (Bouanga) par exemple doit rentrer beaucoup plus vite sur son défenseur de façon à jaillir et venir apporter ses qualités. Il ne faut pas attendre les ballons, on doit corriger ça. Ce n'est pas propre à ce soir, on ne découvre pas cette situation après Dijon. On manque de ressenti dans la surface. Romain Hamouma quand il est dans l'axe, arrive à sentir les choses. Un excentré doit se retrouver attaquant, comme un milieu de terrain."

Abi devrait rapidement être opérationnel

Juste avant le déplacement à Dijon, Charles Abi, qui a les faveurs de Puel sur le front de l'attaque, a été contraint de déclarer forfait. Mais, le joueur formé à l'ASSE devrait rapidement retrouver les terrains : "Charles Abi a eu un petit ressenti dans la dernière séance, nous n'avons pas voulu prendre le moindre risque, a justifié Puel. Sur le match de ce soir, ce n'est pas une question du manque de l'absence d'un numéro 9, c'est l'affaire de tous aujourd'hui d'attaquer." Pour la réception d'Angers, les attaquants des Verts auront la pression de leur coach.