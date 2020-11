Discipline : Marcelo (OL), Hamouma et Khazri (ASSE) manqueront le derby, Kita (FC Nantes) devra attendre

La commission de discipline était d'humeur clémente ce soir. Elle n'a en effet prononcé aucune sanction excédant les deux matches. Et encore, pour le défenseur de l'OL Marcelo, expulsé dimanche à Lille (1-1) pour deux cartons jaunes, l'un de ces deux matches est avec sursis. Le Brésilien manquera le derby de dimanche face à l'ASSE, tout comme Romain Hamouma et Wahbi Khazri pour accumulation de cartons.

Voici l'ensemble des sanctions :

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis : Marcelo (Olympique Lyonnais), Matthieu Udol (FC Metz)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle : Ruben Aguilar (AS Monaco), Fabien Centonze (FC Metz), Karl Toko Ekambi (Olympique Lyonnais), Romain Hamouma (AS Saint-Etienne), Wahbi Khazri (AS Saint-Etienne).

9e journée de Ligue 1 Uber Eats : FC Nantes – Paris Saint-Germain du 31 octobre 2020 Comportement à l'issue de la rencontre envers le corps arbitral de M. Waldemar Kita, président du FC Nantes. La Commission de Discipline décide de placer le dossier en instruction.