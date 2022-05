Discipline : l'ASSE connait sa sanction après les débordements contre Monaco !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Ca y est, l'AS Saint-Etienne sait à quoi s'en tenir pour les débordements des Green Angels survenus le 23 avril contre Monaco (1-4). Ce soir-là, le groupe ultra avait célébré son 30e anniversaire en craquant un nombre important de fumigènes et en allumant des feux d'artifice, ce qui avait occasionné deux interruptions du match. La commission de discipline avait prononcé un huis clos en attendant de se prononcer définitivement. C'est chose faite et si l'ASSE pourra accueillir du public en cas d'éventuels barrages, la tribune Snella est fermée pour les trois prochains matches !

Dans le même genre de débordements en tribunes, les ultras du Stade de Reims sont interdits de déplacement pour les deux prochains matches suite à l'affichage d'une croix celtique lors de leur match à Lorient.

Voici les autres sanctions prononcées par la commission de discipline :

- Trois matches de suspension : Gideon Mensah (Girondins de Bordeaux)

- Un match de suspension : Anel Ahmedhodzic (Girondins de Bordeaux), Nabil Bentaleb (Angers SCO), Flavius Daniliuc (OGC Nice), Fransérgio (Girondins de Bordeaux), Aleksandr Golovin (AS Monaco), Gabriel Gudmundsson (LOSC), Pape GUEYE (OM), Justin Kluivert (OGC Nice), Eliaquim Mangala (AS Saint-Etienne), Kylian Mbappé (PSG), Tanguy Ndombélé (OL), Kevin Volland (AS Monaco), Timothy Weah (LOSC).

Pour résumer La commission de discipline s'est prononcée sur les débordements survenus lors du match entre l'ASSE et l'AS Monaco (1-4) le 23 avril. Le huis clos total est suspendu mais le virage des ultras est fermé pour trois matches.

Raphaël Nouet

Rédacteur