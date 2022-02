FC Barcelone, ASSE : Aubameyang garde un œil sur les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

Pierre-Emerick Aubameyang pouvait difficilement connaître meilleurs débuts au FC Barcelone. Déjà décisif avant le déplacement dominical à Mestalla (4-1), le nouvel attaquant du Barça a claqué un triplé qui l’a fait entrer dans l’Histoire. Le Gabonais de 32 ans est ainsi devenu le premier joueur du XXIème siècle à inscrire un triplé en Ligue 1, Bundesliga, Premier League et Liga !

« J’ai tout fait pour signer ici et je veux qu’on retourne en Ligue des champions, a-t-il déclaré dans Sport avant d’évoquer la possible arrivée d’Erling Haaland cet été. Ce serait un honneur qu’il vienne au Barça, c’est un joueur incroyable, un crack, l’un des tout meilleurs. S’il vient, parfait, j’aime la concurrence. »

La concurrence, « PEA » n’avait eu aucun mal à l’écarter lors de son passage à l’ASSE, au Borussia Dortmund et à ses débuts à Arsenal. De tous ces clubs, l’ancien buteur du LOSC et de l’AS Monaco n’a rien oublié. « Je conserve beaucoup d’amis dans les clubs où je suis passé, poursuit-il. Je ne les oublie pas. Dès que je peux, je regarde toujours leurs matches. Par exemple, j’ai maté Arsenal aller gagner à Brendford (2-1) samedi dernier. » Les supporters des Verts l’excuseront de ne pas avoir jeté un coup d'œil au match nul de l’ASSE le lendemain contre le RC Strasbourg (2-2) : Aubameyang jouait (et marquait) en même temps à Valence.

C'était le 𝐂𝐡𝐚𝐮𝐝𝐫𝐨𝐧... ✨



Vous étiez plus de 2️⃣8️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ amoureux des Verts aujourd'hui... Merci et à très vite pour la réception de Metz 💚 pic.twitter.com/4dalAqK4ZT — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 20, 2022