FC Metz â€“ ASSE (1-1) : un lob pour l'Histoire mais toujours pas de victoire... les notes des Verts Ã  Saint-Symphorien

Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

GREEN (4)

Le jeune portier n'a pas respiré la sérénité pour son retour de blessure. Il n'a pu qu'accompagner le coup franc de Boulaya dans ses filets. Une sortie hasardeuse sur une tête en retrait de Kolo qui aurait pu coûter cher (69e). Il a sauvé son match avec deux parades sur la fin (88e, 89e).

CAMARA (5)

Une nouvelle fois aligné à droite, le capitaine stéphanois a été exemplaire niveau combativité. Des montées, un bon coup franc provoqué (50e), mais il a expédié une balle de match dans les nuages (90e).

SOW (5,5)

Averti pour avoir découpé Boulaya (29e), le jeune défenseur central a bien palier l'absence de Moukoudi, blessé. Sans faire dans la dentelle. Une intervention de la tête bienvenue (89e). Il a fait son match.

KOLO (5,5)

Une grosse frayeur sur sa tête en retrait qui finit sur le poteau et une bonne soufflante sur Green dans la foulée (69e) ! Dans l'ensemble, il a bien dirigé la défense. Et on n'a pas beaucoup vu Niane.



MACON (5), puis SILVA (3)

Après une première mi-temps sans relief, Maçon, touché à une cheville, a laissé sa place à SILVA. Pour son premier match de la saison, le Brésilien a raté à peu près tout ce qu'il a tenté. Débordé par Centonze (47e), il n'a pas cadré une frappe en bonne position (51e) et a vendangé deux centres (68e, 81e). On a rarement vu un Brésilien aussi emprunté techniquement...



NEYOU (non noté), puis MOUEFFEK (5)

Touché à la cheville, Neyou a cédé d'entrée sa place à MOUEFFEK, qui a apporté sa puissance et son envie dans l'entre jeu, même s'il a eu du déchet dans ses transmissions.

GOURNA (4)

Vite repositionné en sentinelle, Gourna a accumulé les fautes, mais aussi les pertes de balles. Dont l'une a valu à Maçon de prendre un carton (18e).

YOUSSOUF (4)

Souvent en retard, l'ancien bordelais a livré une prestation laborieuse. Sans impact.

BOUDEBOUZ (6), puis AOUCHICHE

Boudebouz a confirmé son retour en forme en prenant le jeu à son compte. Combatif, présent au pressing, il a joué juste et distillé quelques bons ballons, comme cette remise du talon pour Khazri (88e). Remplacé par AOUCHICHE, qui n'a pas eu le temps de toucher le ballon.

NORDIN (3), puis HAMOUMA

Positionné en pointe aux côtés de Khazri, Nordin, oublié par le Tunisien (38e), n'a été d'aucun danger pour la défense messine avant d'être remplacé par HAMOUMA, plus en vue. Mais l'ancien caennais a écrasé sa frappe du gauche (75e) et il s'est fait reprendre par Jemerson (77e).

KHAZRI (7), puis BOUANGA

Khazri a été l'homme du match en inscrivant un but extraordinaire d'un lob de 68 mètres après avoir récupéré le ballon dans sa propre surface ! Un but qui fera date, le 7e de la saison pour le Tunisien. On se demande où serait l'ASSE sans lui... Remplacé par Bouanga, auteur d'une frappe lointaine (90e).