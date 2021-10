FC Metz - ASSE : Puel enfin prêt à lancer Ramirez ?

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Ancien mannequin, Antonela Lima s'est confiée au journal uruguayen El Pais sur l'intégration de son mari Ignacio Ramirez à l'ASSE, où elle vient de le rejoindre avec ses deux enfants. Installé du côté d'Aurec-sur-Loire, le couple, voisin de Miguel Trauco, s'est rapproché du défenseur péruvien et de sa compagne. « L'endroit est superbe, a confié Anto Lima. La maison où nous sommes est entourée de verdure. La vue, avec le fleuve et les arbres, est très belle. Nous sommes proche de Miguel Trauco et sa petite amie. Nous sommes voisins et nous passons beaucoup de temps ensemble. Miguel a un ami qui vit avec lui. Il est un barbier et son styliste. C'est également celui d'Ignacio maintenant. »

Puel : « Ce qui est compliqué, c'est la langue »

Et à Madame Ramirez d'évoquer les difficultés rencontrées en France... « Ce qui est compliqué, c'est la langue. Ils ne parlent que le français ici. Peu parlent anglais. Nous prenons des cours mais c'est difficile pour Ignacio. Dans le football, tout est parlé en français. Ils lui donnent des cours spéciaux, axés sur le football. » Le joueur prêté par Liverpool Montevideo a eu peu d'occasions de s'exprimer sur le terrain ces dernières semaines. Après son entrée en jeu à Montpellier (0-2) et sa première titularisation contre Bordeaux (1-2), il a glissé vers le banc et une blessure à la cheville l'avait empêché d'être dans le groupe à Strasbourg (1-5) après n'être même pas entré en jeu lors du derby contre Lyon (1-1).

Madame Ramirez : « Il est impatient »

« Il est impatient et attend une autre occasion d'avoir plus de minutes et de pouvoir marquer un but », soutient son épouse, qui se veut toutefois confiante. « J'ai une grande confiance en lui et lui aussi, ajoute-elle. Tout a été très très vite. Quand il est arrivé, deux jours plus tard, ils a commencé à jouer. Cinq jours il était titulaire. Mais la communication était difficile sur le terrain ». La raison pour laquelle l'Uruguayen avait été si peu servi par ses nouveaux coéquipiers, avant d'être oublié par son coach ? Toujours est-il que face à Angers (2-2), le n°9 n'est même pas entré en jeu. En revanche, il a inscrit son premier but dimanche dernier avec la réserve, contre Montluçon (2-0). Un but de renard des surface, sur un centre venu de la gauche. Suffisant pour lui permettre de postuler samedi Metz ?

