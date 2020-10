FC Nantes – ASSE (2-2) : Les Verts récompensent le jeune supporter qui avait fait face à Emond

Lors de l'égalisation du FC Nantes à la Beaujoire, le mois dernier, un jeune supporter de l'ASSE s'était illustré en brandissant une banderole verte alors que Renaud Emond, l'attaquant des Canaris, était venu fêter son but juste devant lui.

« Twitter, tu nous aides à retrouver ce petit bonhomme et son papa ? », avait ensuite demandé le service communication de l'ASSE. Et les réseaux sociaux ont fait leur œuvre. Le Twitter officiel des Verts fait en en effet savoir que le club forézien a retrouvé le supporter, Jules, âgé de 11 ans. Et qu'il lui a envoyé un maillot dédicacé de Romain Hamouma, photo à l'appui. Sympa !