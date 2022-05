FC Nantes - ASSE : la réaction de Youssouf à la mi-temps

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

"On connaît l'importance du match mais malheureusement on est mené 1-0 sur un pénalty. A nous maintenant de se lâcher. Il reste 45 minutes. Il faut tout donner. On doit pas avoir de regrets à la fin du match. On sait qu'on doit faire un résultat et on va revenir en seconde période avec plus d'envie et d'impact. A nous de revenir au score et de gagner le match", a confié le milieu de terrain des Verts au micro d'Amazon Prime Vidéo.

Pour résumer Alors que l'AS Saint-Etienne est menée à la pause sur la pelouse du FC Nantes (1-0) et est virtuellement reléguée en Ligue 2, Zaydou Youssouf s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo avant de rentrer aux vestiaires.

Fabien Chorlet

Rédacteur