FC Nantes, ASSE, RC Lens, OL, OM, PSG : bonne nouvelle pour les finances des clubs de L1 ?

Pour faire face à la flambée épidémique, le Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi le retour des jauges dans les stades. La L1 et la L2 sont concernées, évidemment. La jauge sera de 2 000 personnes en intérieur et de 5 000 en extérieur. Les mesures prendront effet à partir de lundi prochain et ce pour une durée de trois semaines.

Le manque à gagner pour les clubs devrait être compensés. En effet, le Premier Ministre a annoncé que le gouvernement allait engager des discussions, ces prochains jours, avec les instances, afin d'indemniser les clubs pour compenser les pertes de billetterie. Cela avait été le cas en 2020 avec 107 M€ débloqués et en 2021, avec environ 100 M€ débloqués.

Dans le prolongement des dispositions déjà prises, notamment la fermeture des discothèques, nous avons adopté les mesures complémentaires suivantes qui s’appliqueront pour une durée de 3 semaines : pic.twitter.com/kNyc982g8d — Jean Castex (@JeanCASTEX) December 27, 2021