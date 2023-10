FC Nantes, ASSE : un coup de pouce des Canaris aux Verts avorté !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Coup dur pour Laurent Batlles. Si le coach de l’ASSE pensait pouvoir obtenir des informations fraîches sur le Stade Lavallois, son prochain adversaire en Ligue 2 au retour de la trêve internationale, il devra repasser. En effet, Olivier Frapolli ne compte pas sur le match amical de ce samedi contre le FC Nantes pour aligner son équipe type.

Une équipe bis de Laval à Nantes

« Il y a des bobos par rapport à notre match de Bordeaux. Antho (Anthony Goncalves) et Djibril (Diaw) sont en train de passer des examens, a annoncé le coach des Tangos. Edson (Saidou) jouera à Nantes vendredi. Jordan (Adeoti) c’est encore trop tôt. Autant on n’avait pas ressenti l’utilité de faire un match sur la première trêve. Là, on a quand même certains retours. Et des garçons qui ont accumulé beaucoup de temps de jeu. Ces garçons-là ne seront pas du voyage à Nantes. Et des garçons dans le groupe ou autour et qui eux, accumulent des semaines sans beaucoup jouer. Donc ce match est fait pour eux et ça sera l’occasion pour ces joueurs-là de jouer contre une belle opposition. » Laval recevra l’ASSE le 23 octobre en clôture de la 11e journée de L2 (20h45).

