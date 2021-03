ASSE, FC Nantes, PSG, LOSC, OM : Ménès fracasse l’arbitrage français

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Pierre Ménès n'en est jamais à un coup de gueule près... Au lendemain de la qualification du PSG face au LOSC, en coupe de France, le journaliste de Canal + s'est emporté sur le niveau de l'arbitrage français. Dans le choc entre deux équipes en haut de la Ligue 1, deux pénaltys ont été sifflés.

Dans un billet publié sur son blog, Pierre Ménès a estimé l'arbitre de la rencontre s'était trompé par deux fois : "Alors après, on pourra ergoter sur le penalty accordé aux Parisiens pour un petit contact entre Çelik et Mbappé. Mais bon, quand on voit celui accordé aux Lillois pour une main de Kurzawa alors que le défenseur parisien a la main derrière le dos et touche le ballon parce qu’il se retourne… Si on en est encore aujourd’hui à siffler des penalties aussi cons, d’un côté comme de l’autre, on ne s’en sortira pas."

Puis, il a affirmé que la VAR avait cruellement manqué à l'homme en noir : "Malheureusement, la VAR n’intervient qu’à partir des quarts de finale en Coupe, elle aurait peut-être été utile sur ces deux actions…" Le message est passé.