ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL, Stade Rennais : Javier Tebas soutient Mediapro face à la LFP !

Toute l'Europe se mêle de l'affaire entre la LFP et Mediapro. Pour l'heure, le principal détenteur de droits de la L1 et L2 a suspendu ses versements. Forcément, la situation met dans la difficulté tous les clubs professionnels français. Cet après-midi, dans un entretien accordé à l'AFP, Javier Tebas, président de la Liga, a tenu à apporter son soutien au groupe sino-espagnol : "La Ligue française devait s'attendre à ce qu'un média détenteur de droits renégocie son contrat. Il faut renégocier ce contrat. Nous, en Espagne, nous l'avons renégocié, et avec des rabais importants."

Pour justifier son choix, le patron du football espagnol a évoqué la situation économique liée à la Covid-19 : "Quand Mediapro a décidé de mettre cet argent, personne ne savait qu'il y aurait une pandémie, que les bars allaient fermer, que le championnat français allait commencer plus tard. Ce ne sont pas les mêmes conditions, donc c'est normal." Depuis 2017 et le transfert de Neymar au PSG, Javier Tebas critique de manière véhémente la Ligue 1. Cette fois, la LFP pourrait bien réagir.