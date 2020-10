ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL, Stade Rennais : Mediapro a séché les auditions à l'Assemblée nationale

Hier, le groupe d'études sur « l'Economie du Sport » de l'Assemblée nationale a procédé à des auditions annoncées il y a huit jours. Menées par Cédric Roussel, député LREM des Alpes-Maritimes, ces dernières se sont bien déroulées hormis sur un point...

Dans un communiqué, Cédric Roussel, informe que « Mediapro n'a pas répondu aux demandes de la représentation nationale à venir s'exprimer ». « C'est tout à la fois un regret face à la situation actuelle et un manque de respect du groupe sino-espagnol », a ajouté l'élu.

L'attitude de Mediapro a agacé

Dans la suite de son propos, Cédric Roussel a vivement regretté le manquement de Mediapro : "Nous sommes là pour aider à trouver une solution consensuelle et sauver les clubs professionnels et les clubs amateurs. Nous regrettons l'attitude et l'irrévérence des dirigeants de Mediapro. Nous restons bien entendu à l'écoute de toutes les parties pour faciliter une issue heureuse et rapide de cette crise. Aujourd'hui, Roures n'a pas répondu à notre main tendue, c'est en effet inquiétant"

Pourtant, mercredi, lors d'une conférence de presse, Jaume Roures, président de Mediapro, avait rappelé la grande importance qu'il accordait à cette concertation. Mediapro est décidément l'adepte du contre-pied.