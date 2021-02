FC Nantes : un ultimatum fixé à Domenech avant l’ASSE ?

Le FC Nantes va mal. Si Raymond Domenech continue d’afficher un discours des plus optimistes pour le futur des Canaris, ces derniers restent sur 13 matches sans victoire en L1 et flirtent de plus en plus dangereusement avec la zone rouge.

La défaite de dimanche à la Beaujoire face à l’AS Monaco (1-2) et un mercato blanc sont aussi venus rappeler que Domenech pourrait voir son aventure se terminer plus brutalement que prévu chez les Canaris. Emmanuel Merceron a déjà fait savoir que l’idylle avec Waldemar Kita était terminée depuis quelques jours, et ce, avant même le choc contre l’ASSE pour la 23e journée de L1 (21h).

L’insider en dit plus sur un possible départ de l’ancien sélectionneur de Bleus. « Disons que ce n'est pas impossible d'ici 2 ou 3 matches », a-t-il précisé. Si la courbe des résultats du FC Nantes ne remonte pas d'ici là, Domenech sait déjà donc ce qui pourrait l’attendre.