ASSE - Girondins (4-1) : Khazri envoie un tacle à Puel

Placé sur la liste des transferts, cet été, Khazri a enlevé une sacrée épine du pied à l'ASSE et à Claude Puel. Buteur à Nîmes, et triple buteur face aux Girondins, le Tunisien est le grand homme de ces dernières semaines.

En conférence de presse, Khazri est revenu sur sa performance face au club au scapulaire : "Le premier triplé de ma carrière donne la victoire et fait du bien à l’équipe. Je suis content. On n’a pas lâché. J’ai toujours continué à bien travailler, la saison n’est pas terminée. J’ai un bon état d’esprit et la confiance des mes coéquipiers. On se bat pour le maintien, ce n’est pas parce qu’on gagne deux matchs qu’on est arrivé."

À la fin de ses propos, le monsieur plus des Verts a adressé un message lourd de sens à Claude Puel : "J’ai bien travaillé, je n’ai rien changé dans ma préparation. Dès qu’on me fait jouer, j’essaie d’être performant. Maintenant, il ne faut pas s’enflammer. Je n’ai jamais été un mauvais joueur. Cela n’a pas toujours été facile. Notamment pour mes proches. Je n’ai jamais lâché. Je ne jouais pas pour certaines raisons…" Le Castrais a avoué que l'ex-Bastiais s'était rendu "indispensable".