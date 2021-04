ASSE – Girondins (4-1) : les Tops et les Flops des Verts, proches d'un maintien en Ligue 1 !

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

TOPS

L’ASSE fonce vers le maintien !

Deux succès de rang, et tous les amoureux des Verts respirent enfin ! Dans la course au maintien, les hommes de Claude Puel ont réalisé un grand pas vers le maintien. Désormais, ils comptent 9 points d’avance sur Nîmes, barragiste. Il reste six journées de Ligue 1. Un ouf de soulagement qui demande confirmation dans les prochaines semaines.

Khazri, le géant Vert !

Poussé vers la sortie par Puel cet été, le Tunisien enlève une énorme épine du pied du Castrais dans la course au maintien. Auteur d’un triplé, le buteur des Verts a montré qu’il était indispensable aux siens. Serein, pour convertir deux penaltys, dont un qu’il a provoqué (12e, 71e), il a eu un enchaînement de grande classe. À la retombée d’un corner, il contrôle le cuir avant de le loger dans le petit filet de Costil, impuissant (23e). Ces dernières semaines, le maintien sort des pieds de Khazri.

Green, l’espoir confirme !

Avant la pause, face à Oudin, Etienne Green a réalisé une nouvelle prouesse. De son pied, en fermant de façon extraordinaire son angle droit, il a repoussé la tentative de l’ex-Rémois (44e). Il a également été tout près de repousser le pénalty de Hwang (12e). En bon portier, il a eu la réussite de ses montants. Sur le coup franc de Basic, son poteau droit s’est interposé. Néanmoins, Green apporte de l’assurance à l’arrière-garde des Verts. Pour le futur, il a prouvé, lors de ses deux premières sorties, qu’il avait les épaules pour voir haut. Puel peut être fier de sa trouvaille

Flop

Un arbitre à l’envers...

À la lutte avec Zerkane, Debuchy touche le ballon au duel. Le Bordelais s’effondre et à la surprise générale M.Schneider montre le pénalty. Malgré l’appel à la VAR, les arbitres ne reviennent pas sur la décision de l’homme en noir, certain de sa décision… Hwang transforme l’offrande (9e). Une décision qui coûte cher aux Verts. Une décision sans incidence pour les Verts.

La blessure de Neyou...

Sur la réalisation de Youssouf (82e), Yvan Neyou a subi un tacle sévère de Koscielny. Le milieu relayeur a hurlé de douleur. Il a été contraint de quitter la pelouse sur civière. Son attitude en quittant le pré, avec ses deux mains sur sa tête, était très inquiétante.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

COUP DE PRESSION ! Le maire de @saint_etienne_ s'exprime sur la situation de l'ASSE dans nos colonnes ! Entretien musclé et passionnant !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/tTAXFVQtTE — But! Saint-Étienne (@ButASSE) April 5, 2021