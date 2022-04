ASSE : Dupraz justifie la non-titularisation de Khazri face à Bordeaux

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

Lors du match nul concédé ce mercredi par l'AS Saint-Etienne sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-2), Pascal Dupraz a décidé de laisser sur le banc Wahbi Khazri. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Verts a justifié la non-titularisation de son meilleur buteur lors de cette rencontre.

"C'est ma décision aidée par le docteur"

"Par trois fois, j'ai demandé au docteur s'il était opportun de faire débuter Wahbi Khazri avec trois matchs dans la semaine. Il y a trois jours, il m’a répondu "non", il y a deux jours "peut-être" et aujourd’hui j’ai pris la décision de laisser Wahbi sur le banc de touche. J’ai pris sur moi, c’est ma décision aidée par le docteur de laisser Wahbi sur le banc. Il est entré et on va aller comme ça de jour en jour pour voir s’il est opportun qu’il joue contre Monaco. Le plus vite possible il sera là, le plus vite possible on se sentira tous mieux."

