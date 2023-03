Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Note du match : 12/20

Homme du match : Gautier Larsonneur (7)

ASSE

Larsonneur (7) : le portier des Verts nous a fait une frayeur sur un dégagement à la 21ème minute et on l'a cru blessé. Au final, il est resté sur le terrain et heureusement pour l'ASSE ! Décisif à de nombreuses reprises, notamment face à Dilane Bakwa, il ne peut rien sur le but d'Aliou Badji où il sort quand même une première parade (47e).

Sow (5) : mal aligné sur le but de Badji (47e), le Guinéen a encore commis une erreur ternissant son match. Confirmant l'impression mitigée qu'on a le concernant depuis le début de saison. C'est rageant car il fait un match correct à côté.

Briançon (6) : match de costaud du capitaine des Verts qui a remporté beaucoup de duel et très bien muselé l'attaque girondine.

Pétrot (6) : très solide et concentré, l'ancien Merlu repart malgré tout de Bordeaux avecun carton jaune pour avoir découpé Bakwa (37e). Le seul point noir de son match.

Appiah (5) : l'ancien Nantais et son vis-à-vis bordelais Vital Nsimba se sont éteints l'un l'autre sur ce match. C'est dommage car Dennis Appiah avait les moyens d'insister sur le côté droit bordelais qui était le plus friable.

Monconduit (5,5) : pas toujours juste dans ces coups de pied arrêtés, l'expérimenté milieu de terrain était très présent dans le combat. Cela lui a valu un carton jaune logique en fin de partie et pour l'ensemble de son œuvre (85e). L'ex-Lorientais a néanmoins eu quelques fulgurances comme sa percée qui a débouché sur l'occasion de Wadji (45e+1).

Bouchouari (4) : Effacé dans le jeu et agacé de sortir au point de mettre un peu de mauvaise volonté à quitter le terrain à 1-0 pour Bordeaux, le Marocain n'a pas marqué de points. Remplacé par Abdel Kader Bamba (66e), qui a obtenu le penalty de l'égalisation pour une faute de Clément Michelin (80e).

Nkounkou (6,5) : dans la lignée de ses derniers matchs, le joueur prêté par Everton avait du feu dans les jambes. Lors du premier acte, il s'est créé deux occasions coup sur coup (26e, 27e) mais a manqué d'efficacité dans le dernier geste. C'est dommage.

Lobry (5,5) : Match classique de l'ancien Palois avec de la volonté, quelques bonnes inspirations (notamment pour lancer la fusée Niels Nkounkou) mais aussi beaucoup d'imprécisions. Remplacé par Lamine Fomba (66e), impliqué sur l'action qui a amené le penalty de l'égalisation.

Krasso (5) : à Bordeaux, le meilleur buteur de Ligue 2 (13 réalisations) a tout raté ou presque dans le jeu, bien tenu par la défense girondine... Mais il a converti le penalty qui s'offrait à lui. Tout en décontraction (82e).

Wadji (4) : le Sénégalais n'a pas eu la réussite de ses derniers matchs. Pire, il a même gâché une grosse occasion sur un déboulé dans la surface de Thomas Monconduit (45e+1). Remplacé par Dylan Chambost (89e).

Conclusion :

S'ils ont tenu la dragée haute au 2ème de Ligue 2, les Verts ont vu leur série de victoire prendre fin et il n'y a pas de raison d'être malheureux du résultat. Menés dès le début du second acte, Sainté est revenu sur un penalty. Un nul finalement assez logique même si Bordeaux a eu plus d'occasions.