Girondins - ASSE : Laurent Batlles et Jean-Philippe Krasso ne font pas la fine bouche

Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Au coup de sifflet final, après avoir salué les supporters, Jean-Philippe Krasso, auteur du penalty de l'égalisation (81e), ne boudait pas son plaisir : « Comme on prend ce but en début de deuxième période, on va dire que ce point est une bonne chose. Au final, c'est un bon point ».

Le ton était identique chez son coach Laurent Batlles, surtout heureux de continuer à engranger des points : « On est très heureux de venir prendre un point ici car tout le monde ne viendra pas prendre des points à Bordeaux. On voulait continuer à avancer en championnat et il est possible qu'en fonction des résultats du soir on double une ou deux équipes au goal-average. On est très satisfait de venir prendre un point ici. En étant un peu plus gourmand, notamment en première mi-temps, on aurait pu leur faire plus mal. Dans le contenu et la maîtrise technique, c'était intéressant (…) Si on avait été un peu plus juste dans les dernières passes... »

« On regarde toujours les équipes de devant mais juste devant »

Le coach des Verts le reconnaît : il ne regarde plus dans le rétroviseur désormais : « On regarde toujours les équipes de devant mais juste devant. Personnellement, je regarde toujours les 2-3 au dessus de nous. Il y avait beaucoup d'équipes à 31 points et notre objectif était de passer devant eux ce soir. Notre objectif, c'est de remonter tranquillement et d'avancer dans ce championnat. En mars, on essaiera de se jauger en essayant d'imposer notre jeu ».