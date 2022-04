Girondins – ASSE : les notes des Verts

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

BERNARDONI (3)

Décisif quelques jours plus tôt contre Brest (2-1), il ne l'a pas été à Bordeaux. Deux buts encaissés sur des corners et heureusement que le but de Briand n'a pas été accordé pour une position de hors-jeu (89e), car il avait raté en beauté son intervention...

BAKAYOKO (4), puis MOUKOUDI (4)

Dominé par Onana sur le deuxième but bordelais, le jeune Bakayoko a cédé sa place à la mi-temps à MOUKOUDI. Fébrile, l'ancien havrais a laisé filer Niang, repris in extremis par Nadé (77e)...

KOLODZIEJCZAK (4)

Sur le banc contre Brest après ses boulettes répétées, Kolo a remplacé Mangala, suspendu, au cœur de la défense à cinq de Dupraz, avant de basculer à gauche quand le coach des Verts a enfin décidé de jouer à quatre défenseurs. Il s'est montré aussi emprunté dans l'axe que sur le côté...

NADE (6)

L'ASSE peut le remercier d'avoir contré Niang, qui s'apprêtait à défier Bernardoni (77e). Encore une fois le défenseur vert le plus solide.

SILVA (4), puis KHAZRI

Piston droit, Silva a débuté son match en s'alignant mal, ce qui aurait pu profiter à Niang (6e). Sans apport offensif, il a cédé sa place à KHAZRI, qui a (un peu) redynamisé le « jeu » stéphanois et délivré un bon centre pour la tête de Nordin (69e).

GOURNA (3), puis NEYOU

Alors qu'il restait sur de bons matches, Gourna a souffert au Matmut. Il a lâché son marquage sur Mara sur l'ouverture du score bordelaise, avant de placer une tête dans les nuages (22e) et d'être averti pour avoir ceinturé Niang (44e). Beaucoup de déchet. Remplacé par NEYOU, peu à son affaire lui non plus.



CAMARA (4)

Auteur d'un doublé contre Brest, l'ancien capitaine des Verts a livré une prestation sans grand relief. Noyé dans la masse et la médiocrité ambiante, il n'a pas surnagé.

TRAUCO (4), puis THIOUB (4)

Titularisé pour la première fois de l'année 2022, Trauco n'est resté qu'une mi-temps sur le terrain. Victime des choix tactiques de Dupraz à la pause, il a été remplacé par THIOUB, tout aussi inconsistant.

BOUDEBOUZ (5), puis AOUCHICHE

Capitaine en l'absence de Khazri et malgré la présence de Kolo, Boudebouz s'est illustré par son ouverture pour Bouanga sur le premier but stéphanois. Une passe décisive et c'est tout. Remplacé par AOUCHICHE, qui n'a rien fait.



NORDIN (5,5)

Après avoir décroché une frappe du gauche dans le petit filet (33e), Nordin est venu inscrire le but du 2-2 d'une frappe à l'entrée de la surface, avec la complicité de Poussin. Sa vitesse a posé quelques soucis à la pire défense de L1.

BOUANGA (6)

Le Gabonais a débuté son match par un festival de passes ratées. Mais il s'est repris en ramenant l'ASSE à 2-1 sur un une-deux avec Boudebouz, puis en centrant pour Nordin sur le but du 2-2. Le meilleur Vert au Groupama, ou plutôt le moins mauvais...

Les mots de Khazri au coup de sifflet final de ce #FCGBASSE #ASSE https://t.co/xMo9ZGsO2z — Envertetcontretous (@Site_Evect) April 20, 2022

Pour résumer Menés 2-0, les Verts ont trouvé les ressources pour ramener un point de Bordeaux (2-2) grâce à Bouanga et Nordin. Mais ils peuvent dire merci à Poussin et à la Var. Ce point laborieux est un moindre mal, il permet de maintenir les Girondins à 4 points. Mais l'ASSE est à nouveau 18e de L1...

Laurent HESS

Rédacteur