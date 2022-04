Girondins - ASSE : Mangala suspendu à Bordeaux, Dupraz glisse un indice sur sa compo

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Comme on pouvait s'y attendre, la déroute subie à Lorient (2-6) a fait des victimes chez les Verts. Et non des moindres puisque Timothée Kolodziejczak, vice-capitaine de l'ASSE depuis l'arrivée de Pascal Dupraz, en fait partie. Le défenseur était sur le banc samedi face à Brest (2-1). Une décision plutôt logique puisqu'il avait provoqué un penalty au Moustoir, alors que les Verts menaient 2-0, et qu'il avait déjà failli une semaine plus tôt en marquant contre son camp de façon assez invraisemblable, contre Marseille (2-4).

Moukoudi relancé dès Bordeaux ?

Remplacé par Gabriel Silva, Kolo a tout de même eu droit à un mot sympa de Dupraz après la rencontre. « Je n'oublie pas qu'avant cette victoire contre Brest, nous avions 27 points. Et que Kolo est le seul joueur à avoir participé à la totalité des 27 points. » Des mots qui laissent à penser que le défenseur n'est pas condamné.

Lui aussi sur le banc contre Brest après avoir été en grande difficulté à Lorient, Harold Moukoudi n'a pas trop à s'inquiéter non plus au regard de ce qu'a laissé entendre Dupraz à son sujet. « Moukoudi n'a pas joué. Dans une défense à quatre, il peut jouer, et il peut jouer dans une défense à trois s'il est dans l'axe, pas sur un côté. » Avec la suspension d'Eliaquim Mangala, l'ancien havrais pourrait donc reprendre du service dès mercredi à Bordeaux.

📊 L’#ASSE a concédé 21 fois l’ouverture du score cette saison. Bilan : 6 nuls, 11 défaites et surtout 4 victoires. Seul le PSG fait mieux en L1 (6V).



Via @Ligue1UberEats pic.twitter.com/aLjxOzCFAG — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) April 17, 2022

Laurent HESS

Rédacteur