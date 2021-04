ASSE : grosse inquiétude autour de Modeste

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'AS Monaco

Orphelin de Mostafa Mohamed, finalement parti à Galatasaray, l'ASSE a signé en vitesse Anthony Modeste. Le buteur est arrivé en prêt en provenance de Cologne. Depuis, il n'a clairement pas marqué les esprits des supporters des Verts. Son apport a été famélique.

En conférence de presse, avant la rencontre de la peur face à Nîmes, Claude Puel a fait preuve de franchise au moment d'évoquer le cas Modeste : "Il est arrivé en dette de travail physique, d’intensité, de vivacité. On y travaille pour qu’il puisse enchaîner des gestes qu’il est capable de réaliser en spécifique. J’espère que d’ici la fin de saison il sera à même de nous apporter ce qu’il peut nous apporter. Quand on voit ce qu’il est capable de réaliser dans sa gestuelle... Le but maintenant c’est de la voir acquérir ce changement de rythme pour lui permettre d’être dans cette situation."

À la fin de son propos, le Castrais a mis en avant les qualités de recrue hivernale : "Il a une très bonne mentalité, une très bonne approche. Ses conseils sont tops pour les jeunes." Désormais, à lui de trouver le chemin des filets.