ASSE : Kovac, Badhiashile… Monaco craint les Verts

Vainqueur à Angers, la semaine dernière, l’ASSE a pris un bol d’air au classement. Pour faire un pas de plus vers le maintien, les hommes de Claude Puel se doivent d’enchaîner, vendredi, pour la réception de l’AS Monaco. Au pied du podium, les Monégasques voudront mettre la pression sur le trio de tête (LOSC, OL, PSG).

En conférence de presse, Nico Kovac était très méfiant au moment d’évoquer la bande à Puel : « La Ligue 1 est compliquée. On a un gros rendez-vous à Saint-Etienne. On joue à l’extérieur et leurs derniers matchs ont été bons. Ce ne sera pas facile donc on ne peut pas regarder plus haut. D’abord, il faut gagner. C’est sûr qu’on a l’opportunité de faire une bonne opération. L’idée c’est vraiment de creuser l’écart avec le cinquième. Mais effectivement on pourrait mettre la pression aux équipes devant nous dès vendredi. »

À l’aller, les Verts étaient parvenus à ramener un bon match nul de la Principauté (2-2). L’entraîneur monégasque n’a pas eu la mémoire courte : « Chaque match est difficile. Ce n’est pas facile d’affronter une équipe qui lutte pour rester en Ligue 1. On rentre dans le sprint final, chaque match est important. Il faut être à 100% à chaque fois, sinon, comme à Strasbourg, on peut s’incliner. Tout ne dépend pas de nous, ça dépend aussi de notre adversaire. »

Pour Benoit Badiashile, il faut faire fi du match aller : « "Il n’y pas de revanche par rapport à l’aller. C’est un match qu’on aborde comme les autres. On avait pris un rouge assez sévère… Vendredi on doit montrer qu’on a les qualités pour enchaîner de bonnes performances. Le plus important est de sécuriser notre quatrième place après on verra à la fin. »