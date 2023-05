ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Un Chaudron qui ne demande vraiment qu'à rebouillir ! »

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le match entre l'ASSE et Guingamp a longtemps été ennuyeux. Poussifs, les Verts se sont retrouvés menés d'entrée de jeu mais ils ont réagi en égalisant huit minutes après l'ouverture du score grâce à Moueffek, libre de tout marquage suite à un corner de Cafaro. Guingamp, emmené par l'incisif El Ouazzani, arrivé en novembre dernier en Bretagne en provenance de Bourg-en-Bresse, a repris les devants grâce à Courtet, d'une jolie frappe, et il a fallu attendre la toute fin de match pour voir les Verts revenir, grâce à Cafaro, très actif hier soir, puis l'emporter sur le fil, grâce à un troisième but de Wadji, servi sur un plateau par Nkounkou.

Cafaro récompensé, Batlles inspiré

La première mi-temps ratée de son équipe avait incité Batlles à bousculer ses joueurs « Ils nous a remonté les bretelles », a confié Nkounkou, mais aussi à revoir ses plans et son système. Les entrées de Monconduit, Wadji mais aussi de Chambost, passeur décisif pour Cafaro, ont fait beaucoup de bien et contribué à une fin de match qui a ravi les 25 0002 spectateurs de Geoffroy-Guichard. A l'image des Magic Fans, torses nus dans leur kop nord, les supporters ont pleinement joué leur rôle de 12e homme et confirmé que ce public là, toujours prêt à s'enflammer pour les Verts, mérite une équipe plus ambitieuse. L'aura-t-il la saison prochaine ? C'est maintenant tout l'enjeu de cette fin de saison, le maintien étant en poche. Dans ce projet de reconstruction, Cafaro a marqué des points hier soir, Nkounkou a encore été décisif même s'il a longtemps été à côté de ses pompes, et Wadji a pris le relai d'un Bamba décevant et d'un Krasso émoussé. L'équipe est retombée dans ses travers en début de match, pas assez compacte, comme face à Metz (1-3), mais elle a su se ressaisir et montrer qu'elle avait de la ressource. Son capitaine, Briançon, devrait effectuer son retour le week-end prochain à Laval. Mais c'est désormais vers les coulisses que les regards sont surtout tournés, avec un duo d'actionnaires qui serait vraiment désireux de vendre. Avant de trouver un racheteur qui coche toutes ses cases, de l'eau pourrait toutefois encore couler sous les ponts...