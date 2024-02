L'ASSE corrige l'ESTAC et se replace dans la course à la montée

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après les deux défaites très frustrantes contre Amiens (0-1) et à Dunkerque (0-1), l'entraîneur de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio, attendait une réaction de ses joueurs, ce soir face à Troyes. L'occasion était parfaite car les Aubois sont 16es, même s'ils restaient sur une victoire in extremis contre Bordeaux (2-1). C'était d'ailleurs un quitte ou double car, en cas de nouvelle contre-performance, les Verts auraient pu dire adieu à la montrée. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Non seulement l'ASSE s'est imposée largement, mais elle l'a fait avec la manière et en soignant le goal average (5-0).

Les Verts ont soigné le goal average

Face à une très faible équipe troyenne, les Stéphanois ont déroulé, ouvrant dès la 16e minute sur un c.s.c. de Ndiaye après un déboulé de Maçon suivi d'un centre en retrait. Sissoko a doublé la mise à la 38e d'un superbe enchaînement contrôle-reprise du gauche à l'entrée de la surface. Après la pause, Mbuku a porté le score à 3-0 sur un enchaînement similaire, mais du droit. Maçon a marqué d'une magnifique frappe du droit de 25 mètres à la 63e avant que Briançon ne clôture la marque de la tête à la 75e. Un vrai festival offensif, qui aurait pu être plus important tant la défense troyenne a été aux abois !

Après ce carton, l'ASSE réalise la très belle opération de la 24e journée de Ligue 2. Elle grimpe de cinq places au classement pour s'emparer de la 7e place. Elle n'est plus qu'à un point de Caen, 5e et détenteur de la dernière place qualificative pour les playoffs de la montée. Enfin, elle a transformé son goal average négatif de -1 en +4, qui lui permet de posséder le quatrième meilleur de la division, après les trois premiers. Ce qui pourrait avoir son importance vu comme la Ligue 2 est serrée cette saison. Bref, la soirée a vraiment été parfaite pour les Verts !

