ASSE : Batlles dresse un constat implacable après Pau, un Vert est frustré

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

L’ASSE n’a qu’à moitié confirmé hier son probant succès contre Bastia (5-0) en prenant un point sur la pelouse de Pau (2-2). Même si les Verts ont fini à dix, il va leur falloir montrer autre chose pour, ne serait-ce qu’espérer enchaîner deux succès, ce qui ne leur est plus arrivé depuis début février.

Laurent Batlles veut y croire. « Tout le monde gagne des points chez tout le monde, tout le monde perd des points chez tout le monde », a relativisé le coach de l’ASSE au micro de beIN SPORTS. La réception de Bordeaux et le déplacement à Guingamp, avant la trêve, permettront d’y voir plus clair mais Anthony Briançon reste sur la même ligne que son entraîneur.

« On fait une première mi-temps cohérente. Une deuxième où on est pas du tout rentrer dedans avec des fautes bêtes et on se fait punir, a-t-il analysé. Il faut relativiser, il y a 4-5 matchs on perdait. On prend quand même un point, même si on était pas venu pour ça. »