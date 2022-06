Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La grosse info : Zidane s'est envolé pour le Qatar !

Selon les informations de Mundo Deportivo, Zinédine Zidane se serait envolé pour le Qatar avec son agent, Alain Migliaccio, et son préparateur physique, Grégory Dupont, pour y rencontrer l'émir et finaliser son arrivée au Paris Saint-Germain. L'ancien entraîneur du Real Madrid devrait donc bel et bien succéder à Mauricio Pochettino.

Pour résumer Zidane s'est envolé pour le Qatar et se rapproche du PSG, Pérez tacle Mbappé à la présentation de Tchouaméni, Gomis lâche ses vérités... découvrez les infos de ce mardi 14 juin.

