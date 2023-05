Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

La grosse info : le prix de vente de l'ASSE a changé

Selon nos informations, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux propriétaires de l'AS Saint-Étienne, demandaient 20 millions d'euros chacun pour le rachat de leurs parts il y a un plus plus d'un an, quand Olivier Markarian leur avait proposé la moitié et David Blitzer le quart, mais ils auraient revu leurs exigences à la baisse avec la descente en Ligue 2 et n'attendraient plus qu'entre 10 et 15 millions d'euros chacun.