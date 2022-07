Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Selon nos informations, Accor Live Limitless, premier groupe hôtelier d'Europe, a pris des renseignements auprès de KPMG pour s'enquérir des modalités de rachat de l'AS Saint-Etienne.

Igor Tudor

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

PARTEZ ET VITE ! 📢

Caïazzo et Romeyer doivent au plus vite vendre leurs actions et quitter le club. Trop c'est trop. 🙅

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/tqUDBdX3Rx