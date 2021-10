Ligue 1 : ASSE - Angers, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Après la débâcle à Strasbourg (5-1) le week-end dernier les hommes de Claude Puel doivent réagir et ont encore la chance de ne pas être trop distancés au classement en étant à seulement 2 points du barragiste, Metz. Toujours en quête d’une première victoire de la saison, Claude Puel annoncé sous pression devra composer sans son gardien Etienne Green, indisponible suite à l’application du protocole commotion après son coup reçu à la tête à Strasbourg, ainsi que sans Miguel Trauco et Timothée Kolodziejczak. Zaydou Youssouf est lui suspendu suite à son carton rouge tandis que Gabriel Silva et Ignacio Ramirez font leurs retours... Tout comme Yvann Maçon.

Les absents du côté de l’ASSE : Green (protocole commotion), Youssouf (suspendu), Kolodziejczak, Trauco (blessés).

De son côté Gérald Baticle doit remobiliser ses joueurs après leur cruelle défaite très discutée face au PSG, mais qui ont produit une très belle prestation. Pour ce match il devra composer sans Zinédine Ould Khaled, Abdoulaye Bamba et Farid El-Melali, blessés.

Les absents du coté d’Angers : Ould Khaled, Ab.Bamba, El-Melali (blessé), Ninga, Bobichon, Thioub (choix).

ASSE : Bajic - Maçon, Moukoudi, Sow, G.Silva - Neyou, Mah.Camara (cap.) - Nordin, Boudebouz, Bouanga - Khazri.

Angers : Bernardoni - Manceau, I.Traoré (cap.), Thomas - Cabot, B.Mendy, Mangani, Capelle - Fulgini - Cho, Boufal.