Ligue 1 : ASSE - Lille, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Après un début de saison compliqué pour les champions de France en titre, les Lillois doivent aller chercher un résultat dans le Chaudron s’ils ne veulent pas voir ce début de saison sérieusement se corser. Pour ce match Jocelyn Gourvennec va pouvoir compter sur le retour de suspension de Tiago Djalo qui va venir renforcer une défense très fébrile depuis le début du championnat (7 buts encaissés en 2 matchs).

Les absents du côté de Lille : A.Gomes, Xeka, Renato Sanches (blessé), Karnezis (reprise).

De son côté Claude Puel a été rassuré par la non-gravité de la blessure d’Yvan Neyou, touché à la cuisse face à Lens mais de retour à l’entrainement cette semaine. Seuls Charles Abi et Miguel Trauco sont incertains, l’attaquant étant malade la semaine dernière et le latéral absent pour raisons familiales. De plus, Zaydou Youssouf pisté par Naples pourrait être écarté s’il est en instance de départ.

Les absents du côté de l’ASSE : Moueffek (blessé), Abi (malade), Trauco (raisons familiales), Boudebouz, Diousse, (écartés).

ASSE : Green - Maçon, S.Sow (ou Nadé), Moukoudi, Kolodziejczak (ou Trauco) - Mah.Camara (cap.), Neyou, Youssouf (ou Gourna-Douath)— Hamouma (ou Nordin), Khazri, Bouanga.

Lille : Jardim - Celik, Fonte (cap.), Botman, Reinildo - Weah, André, Yazici (ou Onana), Bamba - Ikoné (ou David), Yilmaz.