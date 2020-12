Ligue 1 : les compos des matches de 15h (les mêmes 11 que face au LOSC à l'ASSE)

On prend les mêmes et on recommence ! Claude Puel a décidé de débuter le match à Dijon avec les onze joueurs ayant commencé le choc contre Lille (1-1) la semaine dernière ayant permis de mettre fin à la série de sept défaites. Avec l'espoir, cette fois, de faire mieux que match nul.

DFCO : Racioppi - Boey, Ecuele Manga, Panzo, Muzinga - Ndong, Diop - Dina Ebimbe, Celina, Chouiar - Baldé.

ASSE : Moulin - Debuchy (c), Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco - Youssouf, Camara, Neyou, Bouanga - Khazri, Hamouma.

Malheur à l'entraîneur vaincu à la Beaujoire ! Christian Gourcuff a peut-être plus à craindre que Thierry Laurey mais ce dernier se présente sans nombre de joueurs (Mitrovic et Aholou suspendus, Sels, Koné, Bellegarde et Mothiba blessés).

FCN : Lafont - Corchia, Girotto, Pallois (c), Fabio - Bamba, Abeid, Touré, Simon - Blas, Kolo Muani.

RCSA : Kawashima - Lala, Simakan, Djiku, Caci - Sissoko, Liénard, Thomasson (c), Chahiri - Diallo, Ajorque.

Quasiment pas d'absent côté bordelais et brestois pour cette rencontre. Au FCGB, il ne manque que Kalu ; au SB29, Bain. D'où deux équipes type alignées au Matmut Atlantique.

FCGB : Costil (c) - Sabaly, Baysse, Pablo, Benito - Otavio, Basic - Zerkane, Ben Arfa, Hwang - Maja.

SB29 : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Duverne (c), Chardonnet, Perraud - Honorat, Belkebla, Lasne, Faivre - Cardona, Mounié.

Enfin, défaite interdite pour Lorient à Angers. Les Merlus connaissent un début de saison très difficile, marqué des tensions internes.

SCO : Bernardoni - Bamba, Traoré (c), Thomas, Manceau - Amadou, Mangani - Pereira Lage, Fulgini, Boufal - Bahoken.

FCL : Nardi - Delaplace, Laporte, Gravillon, Le Goff - Chalobah, Lemoine (c), Abergel - Laurienté, Hamel, Wissa.