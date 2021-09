Ligue 1 : MHSC - ASSE, les compos (Ramirez sur le banc)

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Les compositions d'équipes pour Montpellier-Saint-Etienne, qui débutera à 13h, et, comme attendu, Ignacio Ramirez est sur le banc du côté des Verts. La recrue uruguayenne, débarquée lors du dernier jour du mercato, n'a pas été lancée dans le grand bain. Au contraire de Valère Germain, lui aussi arrivé à la dernière minute au MHSC, et qui est bien titulaire en pointe. L'ASSE cherchera à remporter son premier succès de la saison cet après-midi à la Mosson après trois nuls et une victoire.

MHSC : Bertaud - Souquet, Thuler, Sakho, Cozza - Ferri, Chotard - Wahi, Savanier (cap.), Mavididi - Germain.

ASSE : Green - Maçon, Moukoudi, Nadé, Kolodziejczak - Camara (cap.), Neyou - Nordin, Hamouma, Bouanga - Khazri.