Ligue 1 : Monaco - ASSE, les compos probables et les absents

Pas en forme en ce début de saison, l’AS Monaco ne compte qu’une seule victoire en championnat (1-2 face à Troyes) avant la réception de Saint-Etienne (19e). Pour ce match, Niko Kovac a choisi de préserver Guillermo Maripan, touché aux ischio-jambiers face à Nice. Hormis cela il devrait compter sur un groupe au quasi complet.

Les absents du côté de Monaco : Marcelin (blessé), Maripan (reprise), Mannone, Matsima, Jakobs, Isidor, Musaba (choix)

De son côté Claude Puel doit faire face à une situation compliquée. Actuellement 19e, les Verts doivent rapidement prendre des points pour ne pas être distancés au classement alors que leur calendrier se complique avec un déplacement à Monaco ce mercredi soir puis la réception de Nice et le derby face à l’OL à Geoffroy Guichard. Pour ce match le coach stéphanois doit faire sans Yvann Maçon blessé au mollet et Aïmen Moueffek, toujours en phase de reprise pour une blessure au bras. Il a néanmoins appelé Gabriel Silva, écarté depuis ce début de saison et Ryad Boudebouz fait également partie du groupe.

Les absents du coté de l’ASSE : Maçon (blessé), Moueffek (reprise), Diousse (choix).

Les compos probables selon L’Equipe

Monco : Nübel - Disasi, Sidibé, Badiashile - Caio Henrique, Fofana, Golovine, Tchouaméni - Volland, Martins, Ben Yedder

ASSE : Green - Sow, Trauco, Moukoudi, Kolodziejczak - Camara, Hamouma, Gourna-Douath - Khazri, Bouanga, Ramirez

