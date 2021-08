Ligue 1 : OM - ASSE, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C’est un classique de la Ligue 1 qui va se jouer entre l’OM et l’ASSE, deux des clubs les plus titrés de l’histoire du championnat de France. Après les incidents survenus à Nice les Marseillais font leur retour au Vélodrome et seront sans doute revanchards puisque les Verts les ont battus à l’aller comme au retour la saison passée. L’ASSE enchaine un autre « gros morceau » du championnat après son match nul à domicile face au champion en titre lillois. Pour ce match les deux tacticiens Claude Puel et Jorge Sampaoli devraient pouvoir compter sur le même groupe que la semaine passée avec le probable retour de Charles Abi pour l’ASSE.

Les absents du coté de l’OM : P.Lopez, Milik (reprise).

Les absents du côté de l’ASSE : Moueffek (blessé), Boudebouz, Diousse (écartés).

LES COMPOS PROBABLES

OM : Mandanda (cap.) - Saliba, Alvaro, L.Peres - B.Kamara, Gueye - Lirola, Guendouzi, Gerson, Ünder - Payet.

ASSE : Green - Maçon, S.Sow, Moukoudi, Kolodziejczak (ou Trauco) - Mah.Camara (cap.), Neyou, Youssouf (ou Gourna-Douath) - Hamouma, Khazri, Bouanga.