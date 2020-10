Ligue 1 : RC Lens - ASSE, les compos (Ganago est là au Racing, Rivera et Sissoko titulaires pour les Verts !)

Qui aurait cru, avant le coup d'envoi de la saison, que le Racing Club de Lens et l'AS Saint-Etienne se retrouveraient à pareille fête après cinq journées. Les Sang et Or retrouvaient l'élite après cinq années en Ligue 2 alors que les Verts sont confrontés à une cure d'austérité. Tout les prédestinait à jouer le maintien. Mais un bon recrutement côté artésien et la science de Claude Puel côté forézien offrent à ce Lens-Saint-Etienne des allures de sommet. En effet, le vainqueur rejoindrait momentanément le Stade Rennais en tête du classement.

Puel titularise deux jeunes !

Les deux entraîneurs abordent ce choc avec chacun une problématique distincte. Pour Franck Haise, ce sont les blessures ; pour Claude Puel, c'est l'après-Wesley Fofana, son pilier défensif vendu à Leicester en milieu de semaine. D'ailleurs, le coach des Verts a innové avec son composition d'équipe en titularisant deux jeunes, Alpha Sissoko, recruté il y a un an à Clermont mais qui avait passé la dernière saison en réserve, et Maxence Rivera, à la place de Romain Hamouma. Côté lensois, Ignatius Ganago est bien là alors qu'il était incertain.

RCL : Leca - Gradit, Badé, Medina - Clauss, Cahuzac (c), Doucouré, Haïdara - Kakuta - Sotoca, Ganago.

ASSE : Moulin (c) - Sissoko, Moukoudi, Kolodziejczak, Maçon - Camara, Neyou - Rivera, Aouchiche, Nordin - Bouanga.